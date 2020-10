Coreana SK Hynix acquista da Intel divisione memory chip NAND per $9 miliardi

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2020 - 06:38

MILANO (Finanza.com)

Intel ha raggiunto un accordo per vendere la sua divisione di memory chip NAND al produttore di semiconduttori sudcoreano SK Hynix per un valore di $9 miliardi.L'accordo, tutto in cash, permetterà a SK Hynix di superare la giapponese Kioxia nella classifica dei produttori di memory chip NAND, riducendo il gap con il leader di mercato Samsung Electronics, in un momento in cui lo smart working alimenta la domanda per quei chip che vengono utilizzati soprattutto nei tablet e nei server.