Alibaba, fonti: prezzo di collocamento fissato a 176 dollari di Hong Kong, sarà Ipo record 2019

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Alibaba ha fissato il prezzo di collocamento delle azioni che saranno offerte agli investitori istituzionali con il lancio della sua Ipo a Hong Kong. Il prezzo, stando a quanto alcune fonti hanno riportato alla Cnbc, è stato stabilito attorno a 176 dollari di Hong Kong, l'equivalente di $22,48.Il prezzo per gli investitori retail non è stato ancora fissato ma, secondo le stesse fonti, dovrebbe aggirarsi attorno al valore offerto agli istituzionali. In corrispondenza del prezzo di collocamento di 176 dollari di Hong Kong, l'Ipo di Alibaba permetterebbe al gigante cinese dell'e-commerce di raccogliere $12,9 miliardi - in caso di esercizio delle opzioni greenshoe.Il collocamento di Alibaba si confermerebbe di conseguenza il più grande tra tutte le Ipo lanciate a livello mondiale nel 2019. Quella a Hong Kong sarà la seconda Ipo di Alibaba, dopo quella lanciata a New York nel 2014, che si è confermata la più grande della storia.