Vendite al dettaglio, Scope Ratings: outlook negativo sul settore in Ue

Heinz ha deciso di ritirare i suoi prodotti dagli scaffali dei supermercati Tesco nel Regno Unito, una decisione arrivata a seguito dell’inflazione balzata a livelli record.

Le aziende del settore delle vendite al dettaglio sono sotto pressione per proteggere la redditività e i flussi di cassa, poiché la recrudescenza dell’inflazione, il calo della fiducia dei consumatori e le strozzature residue sulla catena di approvvigionamento stanno frenando la ripresa dei consumi delle famiglie. Scope Ratings mantiene un outlook negativo sul settore in Europa, poiché la redditività sarà sempre più sotto pressione nei prossimi trimestri.Il deterioramento delle metriche creditizie deve essere messo in relazione con il successo che molti grandi distributori hanno avuto nel rifinanziare i prestiti a tassi bassi negli ultimi due anni e nell’estendere le scadenze delle obbligazioni, riducendo così il fabbisogno di rifinanziamento a breve e medio termine.