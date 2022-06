Bce, prende il via oggi il Forum di Sintra sulle banche centrali. Lagarde inaugurerà l’evento

Prende il via oggi, lunedì 27 giugno 2022 a Sintra, in Portogallo, il Forum della Bce sulle banche centrali, evento organizzato dalla Banca centrale europea ogni anno. Il tema del forum, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente”. L’evento durerà fino a dopodomani, 29 giugno 2022, e sarà inaugurato oggi, alle 17.30 GMT, dalla presidente della Bce, Christine Lagarde.