Scalapay entra nel mercato del checkout: raccolti 497 milioni di dollari

Alessandra Caparello 24 febbraio 2022 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Scalapay, soluzione di pagamento dell’Europa meridionale che offre soluzioni di pagamento dilazionato (BNPL) senza interessi, ha annunciato di aver raccolto 497 milioni di dollari di investimenti Series B. Il round di finanziamento è stato capitanato da Tencent e Willoughby Capital, con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital.Con l’obiettivo di permettere ai commercianti di offrire ai clienti esperienze straordinarie, Scalapay ha anche lanciato la nuova piattaforma Magic. Destinata a rivoluzionare l’esperienza di pagamento, il nuovo sistema di checkout vuole risolvere i problemi più difficoltosi per gli esercizi commerciali che desiderano offrire una soluzione per l’e-commerce in tutto il mondo.