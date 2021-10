Borse europee, avvio positivo: nuova tornata di trimestrali a Wall Street, banche capitanate da Morgan Stanley

Daniela La Cava 14 ottobre 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Avvio di scambi rialzista per le principali Borse europee all'indomani della chiusura mista di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni positivi con il Dax di Francoforte che avanza dello 0,6% circa, mentre l'indice londinese Ftse 100 e quello parigino Cac40 guadagnano rispettivamente lo 0,67% e lo 0,61 per cento. Sotto la lente del mercato i dati macro e le trimestrali arrivate ieri dagli Stati Uniti. In particolare, si guarda agli ultimi dati sull'inflazione degli Stati Uniti aumentata più del previsto a settembre, facendo salire la pressione sulla Federal Reserve (Fed).Sul mercato si osservano anche agli ultimi verbali della Fed relativi alla riunione di settembre. Dalle minute è emerso che la Fed potrebbe iniziare a ridurre l'ammontare di asset che acquista ogni mese nell'ambito del suo programma di Quantitative easing, lanciando così il tapering, a partire dalla metà di novembre. Il tapering potrebbe essere avviato attraverso una riduzione degli acquisti di $10 miliardi per i Treasuries Usa e di $5 miliardi per i titoli garantiti dai mutui, per un ammontare complessivo di $15 miliardi al mese. Al momento, con il suo programma di QE, la Fed acquista asset per un valore totale di $120 miliardi al mese.A livello macro, dopo l'inflazione e i prezzi alla produzione in Cina, il calendario di oggi prevede per gli Stati Uniti l'aggiornamento settimanale con i sussidi alla disoccupazione, ma anche i prezzi alla produzione e i dati su scorte e produzione greggio. Focus anche sulla stagione degli utili a Wall Street che, dopo i conti del terzo trimestre di JP Morgan, oggi si concentra su Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.