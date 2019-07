Bce medita modifiche a target inflazione attuale 'al di sotto, ma vicino al 2%'

Laura Naka Antonelli 18 luglio 2019 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

La Bce starebbe mettendo in dubbio l'efficacia del target di inflazione stabilito per l'Eurozona. Un target che, così come è noto, è "inferiore, ma vicino alla soglia del 2%". Ora, per far sì che gli stimoli monetari rimangano operativi per un periodo di tempo più lungo, Mario Draghi & Co - stando a quanto riporta Bloomberg - starebbero valutando la possibilità di adottare un approccio più "simmetrico", ovvero stabilire un target di inflazione che sia "non solo inferiore, ma vicino alla soglia del 2%", come quello attuale, ma anche "superiore e vicino alla soglia del 2%".Euro-dollaro in ribasso, viaggia attorno a $1,1212, contiene al momento le perdite nei confronti del dollaro a -0,09%.