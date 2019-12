Bce, Lagarde: segnali stabilizzazione economia, inflazione 2020 rivista al rialzo

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

"Ci sono segnali di stabilizzazione dell'economia". Così Christine Lagarde, neo presidente della Bce, in quella che è stata la prima riunione del Consiglio direttivo della banca centrale europea, da quando è diventata ufficialmente numero uno dell'istituzione, lo scorso 1° novembre.La Bce ha reso noto di aver alzato l'outlook sull'inflazione dell'Eurozona per il 2020, abbassandolo però per il 2021.Per il 2019, l'istituzione prevede un tasso di inflazione all'1,2%, come a settembre; per il 2020 stima un tasso all'1,1%, più del +1% stimato. Per il 2021 l'inflazione è attesa all'1,4%, in ribasso rispetto all'1,5% delle precedenti previsioni.Per il 2022 - e questa è la nuova previsione - il tasso è atteso all'1,6%.