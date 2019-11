Bce, Lagarde: 'governi che possono allentare politica fiscale non vogliono farlo, quelli che vogliono non possono'

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2019 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

"I governi che possono permettersi di rendere più espansiva la politica fiscale non vogliono farlo, mentre quelli che vorrebbero farlo, non possono". Così neo presidente della Bce, Christine Lagarde, nel discorso proferito in occasione del Frankfurt European Banking Congress sul "Futuro dell'economia dell'Eurozona"."La politica monetaria - ha continuato - potrebbe centrare i suoi obiettivi più velocemente e con minori effetti collaterali, se ci fossero altre politiche a sostegno della crescita"."L'Europa necessita di un mix di politiche, fattore chiave è una politica fiscale dell'Eurozona", ha precisato, riprendendo l'auspicio del suo predecessore Mario Draghi, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 ottobre.