Bce, Draghi: 'alle spalle tempi dubbi irreversibilità euro. Banche centrali siano chiare'

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

"Le banche centrali devono essere pronte a utilizzare tutti gli strumenti nell'ambito del loro mandato". Così l'ex numero uno della Bce, Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia di saluto all'esponente del Comitato esecutivo Bénoit Coeuré, giunto a fine mandato. Draghi ha fatto notare che, nel periodo successivo alla crisi del 2008, "a volte l'irreversibilità dell'euro non è stata data più per scontata". Ma ora, ha tenuto a precisare come in tante altre occasioni, il tempo dei dubbi sull'irreversibilità dell'euro è alle spalle.L'ex presidente della Bce ha invitato inoltre le banche centrali a "essere innanzitutto chiare nelle loro valutazioni sull'economia reale, vagliando i loro strumenti di intervento coerentemente con il loro mandato".