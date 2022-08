Telecom Italia accelera al rialzo: attesa per i conti, arrivano rumors su nuove stime 2022

Decisa accelerazione rialzista nel pomeriggio per Telecom Italia che ora avanza di circa il 4% (il titolo è stato anche sospeso per eccesso di rialzo). In attesa della pubblicazione dei risultati finanziari (oggi si riunisce il consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2022), si fanno largo le anticipazioni di Bloomberg sulla guidance 2022. Secondo quanto riporta Bloomberg News, che cita fonti vicine al dossier, Telecom potrebbe rivedere al rialzo le previsioni sui profitti 2022 dopo aver visto guadagni dalla riduzione dei costi e una stabilizzazione delle vendite nel corso del secondo trimestre. Le nuove stime potrebbero essere svelate già oggi, in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre.

Oltre ai conti, il tema caldo resta quello della rete. In un’intervista a “La Repubblica” – sottolineano da Equita – il ceo di CDP Equity, Pierpaolo Di Stefano, ribadisce il senso strategico dell`operazione rete unica, imprescindibile per tutte le parti e che ha come principale punto d`attenzione l`approvazione dell`Antitrust europea. Di Stefano “non vede un motivo per non arrivare a una offerta non vincolante in tempi brevi”.