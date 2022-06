Credem: Credemholding emette il suo primo social bond

Credemholding ha emesso un Social Bond Tier 2 Subordinato per 200 milioni di euro. Si tratta del primo Social Tier 2 emesso da una banca europea.

L’emissione rappresenta il primo social bond di Credemholding all’interno del Framework ESG, pubblicato a dicembre 2021, al fine di consentire alla società, oltre a Credito Emiliano – Gruppo Bancario Credem, l’emissione di obbligazioni per finanziare e/o rifinanziare attività aventi un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale. L’odierno Social Bond rappresenta la seconda emissione ESG del Gruppo Credem e fa seguito all’emissione obbligazionaria del Senior Preferred Green di 600 milioni di euro, effettuata da Credito Emiliano a gennaio 2022.

Il Social Bond, per il quale ci si aspetta un rating pari a “Ba1” da Moody’s, ha una scadenza prevista per ottobre 2032 con possibilità per l’emittente di richiamare il titolo tra luglio e ottobre 2027 e pagherà una cedola del 7,625% fino a ottobre 2027. La cedola verrà rideterminata a ottobre 2027 sulla base del tasso swap a 5 anni più uno spread di 551,4 punti base. La data di valuta sarà il 5 luglio 2022.