Urbano Cairo è l'Alumnus Bocconi dell'anno 2019

simone borghi 9 settembre 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di Rcs MediaGroup, è stato nominato Alumnus Bocconi dell’anno 2019 dalla Bocconi Alumni Community. Il riconoscimento, che dal 1988 la grande comunità degli alumni Bocconi nel mondo (oggi circa 120 mila persone divise in 46 chapter esteri e 24 italiani) conferisce ogni anno a un alumnus o una alumna che si sia particolarmente distinto, sarà conferito il prossimo 11 ottobre dal presidente della Community Riccardo Monti.“Urbano Cairo racchiude caratteristiche che raramente si trovano in una sola persona: creatività coniugata al rigore, coraggio, energia, profondo senso logico, capacità di sognare e pragmatismo”, sottolinea Riccardo Monti. “La sua unicità risiede nella capacità di aver trasformato le proprie passioni in imprese, un’idea che lui stesso così riassume: ‘Nulla accade se non l'hai sognato prima’. Ora possiamo dire che, dagli anni dell'università in Bocconi, è stato capace di costruirsi le giuste competenze e attitudini per realizzare i suoi sogni”.“Mi fa molto piacere ricevere questo premio”, commenta Urbano Cairo. “Mia mamma era insegnante e, da sempre, il ruolo e i valori della formazione fanno parte della mia vita. In un mondo interconnesso come quello di oggi, l’Università Bocconi svolge un ruolo cruciale per formare e aiutare i futuri manager e imprenditori a realizzare i propri sogni e a competere a livello internazionale. Sognare ambiziosi traguardi deve continuare ad essere il pensiero di noi Bocconiani”.