Ubi Banca: il delisting previsto il 18 settembre, Intesa fissa periodo per offerta residuale

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha fissato il periodo relativo all'offerta residuale su Ubi Banca, dopo aver acquisito oltre il 90% del capitale. Il periodo concordato con Borsa Italiana per l'acquisto delle azioni residue avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 24 agosto e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) dell’11 settembre. L'offerta sulle azioni residue riguarda il 9,8164% del capitale di Ubi e il prezzo sarà uguale a quello dell'Opas (1,7 azioni Intesa più un corrispettivo cash di 0,57 euro) o pari ad un ammontare tutto in denaro d 3,539 euro.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo, ossia in data 17 settembre. Le azioni ordinarie di Ubi Banca saranno quindi revocate dalla quotazione a Piazza Affari (ossia opererà il Delisting) a decorreredal giorno di Borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo, ossia il 18 settembre.