Triboo insieme a Università eCampus, avviato master in digital marketing

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Triboo, gruppo attivo nel settore digitale, quotato sul mercato MTA e che attraverso Brown Editore controlla questa testata, ha avviato, in collaborazione con la Digital School dell’Università eCampus (uno dei principali atenei online d'Italia), il master in Digital Marketing. Il master ha la durata di 1 anno, e integra le lezioni in aula con approfondimenti ed esercitazioni online oltre a prevedere il supporto di un tutor nella propria città. I percorsi terminano con uno stage formativo. Il master in Digital Marketing è già stato avviato e potrà essere svolto interamente online con webinar.“Triboo e Università eCampus sono partner nelle attività di Digital Marketing da diversi anni e questo nuovo progetto formativo nasce dagli ottimi risultati raggiunti assieme e dall’expertise nelle rispettive aree di competenza - ha commentato Marco Giapponese, direttore generale di Triboo - L’obiettivo del master in Digital Marketing è quello di formare nuove figure professionali che abbiano un profondo knowledge e know-how nel settore digitale”.Maurizio Pasquetti, docente di Marketing Avanzato presso l’Università eCampus, ha commentato: "La formazione in ambito digitale assumerà un valore sempre più importante e coinvolgerà anche settori e gruppi di persone che fino ad oggi non ne hanno sentito la necessità o capito l’importanza. Università eCampus e Triboo, nati digitali e da sempre dediti a percorsi di formazione e education online con questo master formano figure altamente specializzate, capaci di qualificare o riqualificare enormemente la propria professionalità e di portare un cambiamento radicale alle realtà aziendali con le quali si confronteranno".