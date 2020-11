Telecom Italia: nessuna decisione su amministratore delegato FiberCop, smentite indiscrezioni

Valeria Panigada 3 novembre 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia smentisce le indiscrezioni stampa relative alla definizione del nuovo vertice di FiberCop, precisando che ad oggi non è stato individuato alcun nominativo e non è stata presa alcuna decisione in merito alla carica di amministratore delegato di FiberCop. Tim ha ribadito che la società avvierà la sua piena operatività entro il primo trimestre del 2021 e la scelta dell’amministratore delegato "avverrà a ridosso della partenza della società". Intanto il titolo Telecom Italia scambia in area 0,31 euro, evidenziando un rialzo del 2,7% in una seduta decisamente positiva a Piazza Affari.