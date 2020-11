Superbonus 110%: cessione dei crediti, per i clienti di Banco Bpm arriva la piattaforma Cherry 106

Valeria Panigada 13 novembre 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Per i clienti di Banco Bpm arriva "SuperB Cherry 106", una piattaforma fintech dedicata all’acquisto di crediti fiscali derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica incentivati con Superbonus, Ecobonus e Sismabonus. Il nuovo portale, accessibile al sito www.cherry106.it, è indirizzato a tutta la clientela di Banco Bpm, quindi privati, condomini, imprese e terzo settore, che possono così gestire online la gamma di servizi e prodotti collegati al Superbonus 110% e alle altre agevolazioni fiscali, limitando così gli spostamenti fisici e i contatti con gli uffici aperti al pubblico: dalla fase iniziale di inserimento della documentazione necessaria all’avvio della pratica, fino al suo perfezionamento finale.Si ricorda che, in accordo con quanto previsto dal Decreto Rilancio, gli interventi ammissibili per accedere al Superbonus 110% riguardano l’efficientamento energetico degli immobili, che assicuri un miglioramento di almeno due classi; la riduzione dei rischi sismici; l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il Superbonus 110% può essere ottenuto da persone fisiche, per interventi su singole unità immobiliari (anche non di proprietà e per un massimo di due per ogni singolo richiedente) fuori dall’esercizio di attività imprenditoriali o professioni; dai condomini, per lavori sulle superfici comuni; dalle Coop edilizie d'abitazione a proprietà indivisa; dagli Istituti autonomi case popolari (IACP); dalle realtà del Terzo Settore; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il prodotto di acquisto dei crediti fiscali di Cherry106 è offerto anche alle Imprese che, a loro volta, hanno applicato lo sconto in fattura alla propria clientela.