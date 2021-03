Superbonus 110%: Grant Thornton lancia piattaforma per semplificare i processi di ottenimento

Valeria Panigada 2 marzo 2021 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Arriva un modo per semplificare il processo di ottenimento del Superbonus 110%, l'agevolazione fiscale che prevede la possibilità (in riferimento a specifici interventi) di elevare l’aliquota di detrazione fino ad una percentuale del 110% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione della casa. Grant Thornton, azienda italiana del network globale della consulenza, ha lanciato un Hub in grado di coprire tutto l’iter operativo, offrendo i diversi interlocutori coinvolti nella pratica (committente, impresa edile, general contractor, intermediario finanziario) la garanzia che il credito di imposta sia stato correttamente generato e gestito nel rispetto della normativa fiscale. Per consentire che l’intero processo, dalla progettazione alla effettiva cessione del credito, avvenga senza intoppi è infatti necessario che la pratica sia gestita correttamente e che sia posta la dovuta attenzione a tutte le fasi, dallo studio di fattibilità, all’esecuzione vera e propria, fino all’attestazione della regolarità dei lavori e dei processi sino a giungere all’apposizione dove richiesto, del necessario visto di conformità.La piattaforma ideata da Grant Thornton, oltre ad assicurare il corretto svolgimento del processo procedimento di ciascuna pratica, consente che la stessa sia coordinata da un unico interlocutore. Grazie al nuovo Hub, tutti gli adempimenti documentali sono guidati dalla procedura informatica messa a disposizione da Grant Thornton in collaborazione con 3 partner: un primario istituto bancario nazionale che si propone di diventare acquirente dei crediti di imposta generati dalle operazioni di ristrutturazione, Assiteca che si occupa della copertura dei rischi insiti nelle diverse fasi del processo e TeamSystem che mette a disposizione una piattaforma digitale depositaria dei flussi informativi e documentali connessi all’esecuzione del complesso processo.“Con questa soluzione Grant Thornton si pone come coordinatore ed elemento di “garanzia fiscale” per tutte le parti coinvolte. Potendo supportare l’intero processo di validazione e vistazione dei crediti fiscali con appositi team di professionisti dedicati e coadiuvati grazie anche ad una specifica piattaforma di gestione, la nostra firm è in grado di fornire una risposta concreta a tutti gli interessati di questo complesso processo” ha commentato Sergio Montedoro, partner di Grant Thornton e responsabile della sede di Roma.