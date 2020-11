Reti pronta ad assumere 50 esperti di intelligenza artificiale e cloud entro fine anno

Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting quotato sul listino Aim Italia, ha annunciato oggi l'intenzione di assumere altri 50 giovani professionisti entro dicembre. La ricerca è aperta a Data Engineer, Business Analyst, Cloud Developer e Cloud Specialist. L’attuale contesto globale ha portato una fortissima accelerazione ai processi di adozione di soluzioni digitali, con una maggiore necessità da parte delle imprese di raccogliere e analizzare le informazioni utili per prendere decisioni strategiche e rendere sempre più efficiente l’adozione dello “smart working”, spiega la società. Per poter quindi dar seguito alle numerose richieste di progetti di trasformazione digitale, da parte della propria clientela, Reti ha lanciato una nuova campagna di assunzione per rafforzare la sua presenza in progetti legati, in particolare, al mondo della Business e Artificial Intelligence e del Cloud.