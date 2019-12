Prysmian, vinta commessa in Spagna da 27 milioni per collegare le reti elettriche delle Canarie

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una nuova commessa del valore di circa 27 milioni di euro assegnata da Red Eléctrica de España, operatore del sistema di trasmissione elettrica spagnolo, per collegare due isole dell’arcipelago delle Canarie (Lanzarote e Fuerteventura). Il progetto include la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema in cavo sottomarino e terrestre. L’interconnessione “chiavi in mano” collegherà Playa Blanca, sull’isola di Lanzarote, a La Oliva, sull’isola di Fuerteventura, percorrendo circa 14 km di tratta sottomarina e circa 2 km sulla terraferma. I cavi sottomarini e terrestri verranno realizzati rispettivamente nei centri di eccellenza tecnologica e produttiva di Arco Felice (Italia) e Vilanova (Spagna). La consegna e la messa in servizio del progetto sono previste per il 2021.