Pop Bari: l'amministratore delegato De Bustis, servono da 800 milioni a 1 miliardo

Valeria Panigada 10 dicembre 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Perrisanare la Popolare di Bari serve un aumento di capitale fra 800 milioni e 1 miliardo dopo un piano di ristrutturazione che prevede tra le altre cose circa 800 esuberi. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'istituto pugliese, Vincenzo De Bustis, nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, in edicola oggi. Secondo il manager, la Pop di Bari ha crediti deteriorati (non performing exposures, npe) per il 25-26% del portafoglio. "La banca - ha spiegato De Bustis - ha perso un miliardo di euro e lo si può attribuire per una parte alla recessione ma un’altra a una gestione creditizia al di fuori delle regole, negli ultimi tre o quattro anni".