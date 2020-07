Piazza Affari poco mossa, Ftse Mib rimane in area 20.000 punti. Telecom tenta il recupero

Valeria Panigada 8 luglio 2020 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove cauta, in un clima prudente dettato dai timori che il continuo aumento dei casi da Covid-19 possa far scattare nuove misure di confinamento e rallentare la ripresa economica. Continuano infatti a salire a livelli record i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, mentre l'amministrazione Trump dice addio all'OMS, facendo seguire i fatti alle minacce di un ritiro degli Usa. In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione sarà rivolta anche all'incontro voluto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a cui prenderà parte David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Angela Merkel, cancelliera tedesca, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, per fare il punto in vista del Consiglio europeo.In questo quadro l'indice Ftse Mib che era partito in calo tenta di limitare le perdite muovendosi sulla parità: dopo l'avvio l'ndice guida dlela Borsa di Milano segna un +0,21% mantenendosi in area 20.000 punti. Tra i titoli, si mette in evidenza Telecom Italia che scatta in testa al paniere principale con un progresso di oltre l'1% tentando di recuperare dopo il -3 per cento di ieri. Acquisti anche sulle utility con Snam e Hera in rialzo di oltre l'1%.