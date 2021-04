Opa Creval: Maioli (Crédit Agricole Italia), offerto premio senza precedenti. Offerta finale e unica

Valeria Panigada 15 aprile 2021 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

“Il nostro obiettivo è quello di generare benefici per tutti gli stakeholders e abbiamo ritenuto opportuno arricchire ulteriormente la nostra offerta - precisa Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia in riferimento all'Opa su Credito Valtellinese (CreVal) - Stiamo offrendo un corrispettivo 100% cash con un premio senza precedenti nella storia delle Opa in Italia. Abbiamo anche previsto un bonus aggiuntivo nel caso in cui l’Opa raggiunga un’adesione elevata da parte degli azionisti".Credit Agricole Italia ha deciso di ritoccare al rialzo il prezzo dell'Opa lanciata su Creval, dai precedenti 10,50 per azione, a 12,50 euro cash, che comprende 12,2 euro più un extrabonus di 0,3 euro nel caso in cui le adesioni finali all'offerta pubblica di acquisto dovessero superare il 90 per cento."È un riconoscimento importante per tutti i soci Creval a conferma della bontà del nostro progetto, che ha un’ottica industriale ben precisa e punta alla valorizzazione del territorio e al sostegno all’economia reale, continuando a confermare la grande attenzione e fiducia nell’Italia, con una visione di lungo periodo, da parte del Gruppo Crédit Agricole", prosegue Maioli che aggiunge: "Questa è la nostra offerta finale e ricordo che è l’unica”.