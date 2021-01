Mps: Banco BPM smentisce interesse verso la banca dopo rumor M&A

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2021 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM non ha cambiato la propria posizione nei confronti di Monte dei Paschi", il che significa che "non include la rivale toscana tra le possibili opzioni di fusione prese in considerazione". E' quanto riporta Reuters, sulla base di quanto riferito da una fonte vicina alla banca di Piazza Meda, terza banca italiana.Oggi alcuni quotidiani hanno riportato indiscrezioni varie sul futuro di Mps, indicando anche che, oltre a UniCredit, sarebbe rispuntata l'opzione Banco BPM.Il titolo Mps nel pomeriggio segna un rialzo dello 0,63%, dopo la riunione del cda, che si è conclusa ieri con l'ufficializzazione, da parte del Tesoro maggiore azionista, dell'intenzione di vendere la propria quota a un potenziale istituto interessato alla banca senese.UniCredit è debole a Piazza Affari, e mette a segno un rialzo di appena lo 0,14%, mentre Banco BPM sale di oltre +1%.