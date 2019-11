Mittel rientra nel settore dell’abbigliamento, acquistato il controllo del marchio Ciesse Piumini

Valeria Panigada 18 novembre 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Mittel rientra nel settore dell'abbigliamento. Ha infatti acquistato il 90% di Sport Fashion Service, società che detiene il brandCiesse Piumini. L’operazione prevede un investimento, interamente finanziato con mezzi propri,pari a 11,3 milioni oltre a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing.“L’operazione - ha commentato Marco Colacicco, presidente del Comitato Esecutivo di Mittel – è coerente con il nostro piano strategico e con il progetto di creazione di valore incentrato su una strategia di investimenti diversificati in settori di eccellenza del Made in Italy". Mittel è già presente nei settori arredobagno e design, residenze sanitarie assistenziali e automotive.Nell’esercizio 2019 la società acquistata prevede di realizzare oltre 25 milioni di fatturato con un Ebitda margin di circa il 20%.