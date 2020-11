Mercato italiano auto torna negativo a ottobre, bene invece FCA con immatricolazioni +12,57%

Laura Naka Antonelli 3 novembre 2020 - 06:51

MILANO (Finanza.com)

Torna negativo il mercato dell'auto italiano. Stando ai dati del ministero dei Trasporti, nel mese di ottobre le immatricolazioni si sono attestate a 156.981 unità, in flessione dello 0,18% su base annua.Dall'inizio dell'anno fino a ottobre, sono state vendute 1.122.998 auto, in ribasso del 30,9% rispetto ai primi dieci mesi del 2019.Fiat Chrysler si conferma eccezione positiva: il Gruppo Fca ha chiuso il mese di ottobre con 37.936 immatricolazioni, in rialzo del 12,57% rispetto allo stesso mese del 2019, assistendo così a un aumento della quota di mercato del 2,74% dal 21,43% al 24,17% (+2,74%).Da inizio anno il gruppo ha venduto 265.064 auto, in calo del 31,51% rispetto ai primi dieci mesi del 2019, con la quota che ha retto, attestandosi 23,6% rispetto al 23,81% precedente.