Leonardo: al Qatar un sistema di formazione, test e addestramento in ambito cyber

3 febbraio 2021

Leonardo è stata scelta dal Qatar Computing Research Institute (QCRI) per fornire la Cyber Range & Training, un sistema per l’addestramento degli operatori e la valutazione della resilienza delle infrastrutture ad attacchi informatici. Con la piattaforma di Cyber Range & Training è possibile gestire un “processo di formazione”, che inizia con la progettazione del percorso di apprendimento e prosegue con specifiche sessioni formative, per permettere a studenti e operatori di esercitarsi grazie alla simulazione di scenari reali di attacco/difesa di varia complessità. Tali scenari coinvolgono sia sistemi informatici sia operativi. L’obiettivo è addestrare team pronti a prevenire e affrontare minacce cyber in costante evoluzione. Leonardo è già partner del Qatar nella gestione del traffico aereo, negli elicotteri, nei settori navale e della sorveglianza aerea e per la Coppa del Mondo FIFA 2022.