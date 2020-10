Iren, sottoscritto con Bei finanziamento di tipo green per 100 milioni

Valeria Panigada 23 ottobre 2020 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Oggi Iren ha sottoscritto con la Banca Europea degli Investimenti (Bei) una linea di credito di tipo green per 100 milioni di euro e della durata di 16 anni. Il nuovo finanziamento aiuterà a realizzare il piano investimenti 2021-2025 relativo ai progetti di sviluppo ed efficientamento della rete di teleriscaldamento nell’area di Torino per un importo complessivo di 197 milioni di euro. Per Iren l’operazione rafforza ulteriormente il monte complessivo degli strumenti di finanza adottati dal 2017 volti a finanziare gli investimenti sostenibili.