Intesa SanPaolo, Messina: 'dividendi significativi quando Bce allenterà regole pandemia'

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2021 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha distribuito "un ammontare significativo di dividendi nel corso degli anni passati, che torneremo a distribuire appena la Bce allenterà le sue regole rigide che ha inserito per la fase della pandemia". Così Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, parlando nel corso della presentazione del nuovo piano strategico al 2024 della Compagnia di San Paolo, primo azionista della banca.Il titolo Intesa SanPaolo rimane sotto pressione, cedendo alle 15.50 ora italiana l'1,6%, in una sessione caratterizzata dalle vendite a Piazza Affari e sull'azionario globale.Messina ha sottolineato ancora che la Compagnia di San Paolo "rappresenta un punto di forza ed un elemento strategico del nostro paese", aggiungendo che "l'Italia ha bisogno di fondazioni molto forti" e che "la Compagnia di San Paolo rappresenta indubbiamente un esempio di buona gestione e di buon investimento delle risorse finanziarie in asset che rendono dividendi e consentono di poter effettuare erogazioni".Ancora il numero uno della banca italiana:"Se l'Italia può disporre di un'azienda bancaria di successo, che rappresenta il pilastro dell'economia reale del Paese, è merito delle fondazioni, delle nostre fondazioni azioniste e quindi del nostro primo azionista, che è la Compagnia di San Paolo".