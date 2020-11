Insurtech: FCA Bank si allea con Yolo per piattaforma digitale dedicata ai prodotti assicurativi

Titta Ferraro 18 novembre 2020 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

FCA Bank annuncia il lancio, in collaborazione con Yolo, di una nuova piattaforma online dedicata ai principali prodotti assicurativi del Gruppo. La partnership prevede la vendita di prodotti assicurativi, oltre che ai clienti di FCA Bank, a quelli della controllata Leasys e di altre società della galassia FCA come Mopar.La soluzione studiata da FCA Bank e YOLO, primo gruppo di servizi d’intermediazione assicurativa totalmente digitali, permetterà non solo la vendita di polizze assicurative attraverso il canale digitale ma anche la gestione della relazione con il cliente nella fase post-vendita e in quella successiva alla conclusione del finanziamento.I clienti di Leasys che decideranno di prenotare un’auto con il servizio di noleggio a breve o medio termine avranno la possibilità di sottoscrivere una polizza integrativa PAI per assicurare il conducente da eventuali infortuni. Mopar proporrà a chi utilizza i suoi servizi la possibilità di attivare, con l’acquisto di un kit ruote complete invernali presso il Concessionario, un pacchetto assicurativo “Protezione Pneumatici” in omaggio per un periodo di tre mesi.“Realizzare soluzioni che abilitino l’offerta assicurativa digitale è una delle componenti chiave del nostro modello di business”, ha dichiarato Gianluca De Cobelli, Co-Founder e CEO di YOLO. “Le soluzioni innovative disegnate con FCA Bank saranno di grande beneficio per i clienti del gruppo bancario in Italia. La partnership con FCA Bank è per noi è motivo di grande soddisfazione e conferma la validità del percorso che Yolo sta compiendo”.