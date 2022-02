Imprese: PMI.it e Finanza.tech lanciano servizio online di calcolo cessione crediti

Redazione Finanza 10 febbraio 2022 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Un servizio gratuito per calcolare online, in modo semplice e immediato, quanto può valere la cessione del proprio credito fiscale sul mercato: è quello che offre PMI.it, storica testata di informazione economica e di business del Gruppo Triboo (che controlla anche questa testata), in collaborazione con la fintech company Finanza.tech.Con il calcolatore per la cessione dei crediti di PMI.it è possibile ottenere in pochi click il valore effettivo del proprio credito d’imposta in relazione a: Superbonus al 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazione o Bonus colonnine di ricarica.Il widget online per valutare una cessione del credito (in alternativa alla detrazione fiscale spettante per interventi edilizi agevolati) è raggiungibile dalla home page di PMI.it, dal menu “Servizi”. Per ottenere una quotazione media, in modo semplice e gratuito, basta inserire nel modulo le informazioni richieste sul proprio bonus, così da calcolarne in pochi istanti il controvalore in moneta liquida.La monetizzazione del credito d'imposta, ossia la cessione a una banca o altro soggetto del proprio bonus, permette di ottenere liquidità immediata a fronte dello smobilizzo del bonus fiscale.Il calcolo di cessione del credito è un servizio gratuito, immediato e fruibile online, utile per imprese edili, condomini e utenti privati che, grazie a questo strumento, possono simulare in pochi secondi la quotazione media del proprio credito d’imposta e valutare se procedere con la liquidazione con la fintech. La proposta economica e la data della disponibilità delle somme sono indicative e i termini dell'operazione potrebbero anche migliorare una volta registrati su Finanza.tech, dove è possibile lasciare i propri contatti per ottenere una proposta personalizzata.“Consolidando la partnership con Finanza.tech, il servizio di PMI.it per la quotazione della cessione dei crediti fiscali si aggiunge a quello di valutazione aziendale e del rating creditizio. Soluzioni che si collocano in scenari d’uso oggi di grande attualità”, commenta Giangiacomo Corno, Responsabile Media & Adv del Gruppo Triboo. “Una collaborazione, dunque, che si traduce in servizi di reale utilità per migliaia di lettori, tra cui tantissime imprese e operatori di settore. Oltre ai tanti contenuti editoriali, infatti, PMI.it offre numerosi servizi online pensati per i propri lettori, gratuiti e di immediata fruizione, su tematiche verticali e di interesse generale in ambito lavorativo o economico”.L’erogazione dei servizi online è infatti solo uno dei tanti strumenti che offre PMI.it, che vanta oltre 4 milioni di lettori ogni mese, mezzo milione di iscritti alla newsletter giornaliera e più di un milione di lettori delle sue notifiche push.“Siamo molto contenti di questa ulteriore occasione di collaborazione con PMI.it”, conferma anche Fabio Pisano, Marketing & Communication Manager di Finanza.tech. “Rendere il nostro servizio di calcolo cessione crediti fiscali disponibile su una testata così diffusa e apprezzata nel mondo delle piccole e medie imprese è una grande opportunità per ampliare il potenziale target del nostro servizio. Questo ci consente di rendere ancora più capillare il nostro intervento e rendere il nostro supporto all’economia reale del Paese sempre più concreto e diffuso. Il lancio di questo servizio è una milestone importante per Finanza.tech ed è il primo tassello delle tante sfide che ci aspettano nell’anno nuovo.”Finanza.tech ha lanciato a gennaio 2021 un servizio di liquidazione dei crediti d’imposta immediato e digitale, rispondendo alle esigenze di liquidità di tante imprese edili, spesso trascurate dal sistema bancario. Grazie alla sua strategia, durante l’anno appena trascorso, l’azienda ha liquidato oltre 20Mio€ di crediti.