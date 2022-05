Imprese: Mise, autorizzato investimento di 25 mln in società del pet food

Redazione Finanza 20 maggio 2022 - 15:53

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha autorizzato un investimento da 25 milioni di euro alla società First One per realizzare in Friuli Venezia Giulia, a San Vito al Tagliamento (Pordenone), un nuovo stabilimento industriale per la produzione di pet food.Il progetto punta ad incrementare le attività di trasformazione e commercializzazione di cibo per animali domestici attraverso l’utilizzo di macchinari innovativi e tecnologie 4.0.Per l’intervento il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione circa 9,5 milioni di euro di agevolazioni che consentiranno di assumere 36 nuovi lavoratori.“Il pet food è un settore in continua crescita che richiede per le aziende investimenti su nuove linee di produzione al fine di rafforzare la competitività sul mercato”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.