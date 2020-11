Imprese Italia: Unc, il 20% potrebbe essere a rischio di insolvenza

Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Nuovo allarme per il mondo impresa. Il 20% delle imprese in Italia potrebbe essere a rischio di insolvenza. Fra tutte le imprese in difficoltà, ossia a rischio di carenze di liquidità o di capitale circolante, quelle fortemente indebitate potrebbero riscontrare problemi nel reperire finanziamenti esterni e potrebbero quindi trovarsi in situazione di insolvenza. Lo sottolinea l'Unione Nazionale dei Consumatori alla luce dello studio riportato nel Bollettino della Bce, diffuso oggi."Previsioni inquietanti - ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell'Unc - Il rischio, se la stima fosse confermata, è che si inneschi una reazione a catena. La chiusura di molte imprese avrebbe conseguenze nefaste: la disoccupazione che schizza in alto, il reddito disponibile delle famiglie che crolla, i consumi che precipitano, il Pil che frana".