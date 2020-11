Green Bond: già oltre 2 miliardi le emissioni bancarie, Italia quinta in Europa

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

I green e sustainable bond giocano un ruolo sempre più importante tra le diverse forme di investimento per attrarre capitali privati e il risparmio delle famiglie. Lo rileva l'Abi (Associazione Bancaria Italiana), secondo cui il mercato italiano dei green bond si è collocato nel 2019 al quinto posto a livello europeo per emissioni e sta crescendo negli ultimi anni in termini di emittenti, volumi di emissioni e strutture finanziarie. Ad oggi le emissioni in obbligazioni verdi e sostenibili da parte di banche italiane hanno raccolto oltre 2 miliardi di euro e sono state indirizzate a finanziare progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla economia circolare. "La domanda per questo tipo di titoli, non solo bancari, è crescente - sottolinea l'Abi - e la fissazione di standard di mercato a livello europeo contribuirà all’ulteriore sviluppo di questo mercato in Italia".