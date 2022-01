FSI vende quota in Kedrion ai Fondi Permira

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

FSI ha annunciato la firma di un accordo vincolante per la cessione della sua partecipazione in Kedrion, 24,1% delle azioni, insieme agli azionisti che detengono il restante 75,9%. FSI, attraverso il fondo FSI I, ha investito in Kedrion in partnership con la famiglia Marcucci e CDP Equity nel novembre 2019 e nel marzo 2021. A seguito di questa operazione, spiega la nota, i Fondi Permira e il co-investitore Abu Dhabi Investment Authority deterranno una quota di controllo in Kedrion, che contemporaneamente acquisirà BPL. In concomitanza con la cessione delle quote attualmente possedute, FSI e la famiglia Marcucci re-investono in una quota di minoranza in Kedrion-BPL.La combinazione delle due società genererà un gruppo da oltre 1,1 miliardi di euro di ricavi e impiegherà quasi 4.000 persone in tutto il mondo. La nuova azienda sarà uno dei primi 5 player a livello globale in un settore con un trend di crescita nel lungo termine e con significative opportunità di creazione di valore.FSI, insieme ai Fondi Permira e alla Famiglia Marcucci, intende sostenere Kedrion-BPL nella crescita organica attraverso l'internazionalizzazione del portafoglio esistente e lo sviluppo di nuovi prodotti e perseguire opportunità di crescita inorganica per diventare una piattaforma diversificata e specializzata nello sviluppo di trattamenti per malattie rare.