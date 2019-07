Eni perfora con successo Agogo-2 in Angola

Daniela La Cava 25 luglio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Eni ha perforato con successo il pozzo Agogo-2, primo pozzo di appraisal della scoperta di Agogo, nel Blocco 15/06, nell’offshore dell’Angola. Lo rende noto il gruppo guidato da Claudio Descalzi in un comunicato sottolineando che i risultati confermano la stima di 650 milioni di olio in posto nel campo di Agogo e mostrano ulteriore potenziale nella zona nord, che sarà oggetto del prosieguo della campagna di delineazione.La joint venture del Blocco 15/06, formata da Eni (operatore, 36,8421%), Sonangol P&P (36,8421%) e SSI Fifteen Limited (26,3158%), intende portare in produzione il primo pozzo di Agogo entro il 2019, collegandolo alla FPSO di N’Goma. Nel frattempo, Eni continuerà le operazioni di delineazione per valutare il pieno potenziale della scoperta e dimensionarne adeguatamente lo sviluppo.