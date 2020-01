Eni Gas e Luce: 11,5 milioni di multa da Garante Privacy per trattamento illecito dei dati

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

IlGarante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce due sanzioni per complessivi 11,5 milioni di euro, per trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti. Nel dettaglio, la prima sanzione di 8,5 milioni riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling riscontrati nel corso di accertamenti a seguito di segnalazioni e reclami, ricevuti all’indomani della piena applicazione del Gdpr. La seconda sanzione di 3 milioni riguarda invece violazioni nella conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Molte persone si sono rivolte all'Autorità lamentando di aver appreso della stipula di un nuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture di Eni gas e luce. Le irregolarità hanno interessato circa 7200 consumatori.