Enel supera Duke Energy e diventa seconda utility al mondo per capitalizzazione (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Enel 'scala' in termini di capitalizzazione di Borsa le maggiori utility nordamericane e si classica come la società dell'energia elettrica al secondo posto nel mondo. E' quanto riporta Il Sole 24 Ore, facendo notare che "i titoli del gruppo guidato da Francesco Starace hanno chiuso ieri di nuovo ai massimi: le azioni hanno segnato un rialzo dell'1,42%, a quota 5,7771 euro, che corrisponde a una capitalizzazione di Borsa di 58,57 miliardi di euro"."Da inizio anno - scrive Il Sole 24 Ore - le azioni Enel sono al di sopra dei livelli mai raggiunti in passato, ma in questi giorni è stato registrato un record nuovo. Il gruppo italiano ha superato per dimensioni borsistiche l'utility nordamericana Duke energy, che ieri ha chiuso con un capitalizzazione equivalente a 57,17 miliardi euro. E si è così ricavato una posizione al secondo posto nel mondo tra le utility più capitalizzate. Al primo posto resta ancora la nordamericana Nextera Energy, che ha una dimensione di Borsa equivalente a 85 miliardi. È quasi ridondante ricordare i record registrati in Europa e nel vecchio continente: primo gruppo per capitalizzazione del Ftse Mib, prima utility per dimensioni in Europa".