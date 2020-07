Enel, accordo di partnership con Norfund per sviluppare progetti rinnovabili in India

Valeria Panigada 8 luglio 2020 - 15:25

MILANO

Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili Enel Green Power India, ha stretto un accordo di lungo termine con Norfund, il fondo di investimento norvegese per i paesi in via di sviluppo, per finanziare, realizzare e gestire in collaborazione nuovi progetti di energie rinnovabili in India.“Questo accordo ci dà l’opportunità di ampliare e rafforzare la nostra presenza in India, dopo esserci aggiudicati di recente la nostra prima gara nel settore dell’energia solare in questo paese”, afferma Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power. Il governo dell’India si è impegnato a raggiungere 100 GW di capacità da solare e 60 GW da eolico entro il 2022, rispetto agli attuali 35 GW circa di capacità solare e 38 GW circa di capacità eolica.Nell'ambito dell'accordo, Enel Green Power si occuperà dello sviluppo e della realizzazione di ogni progetto, che verrà finanziato e gestito congiuntamente dai due partner.