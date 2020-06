Enel X accelera la diffusione della micromobilità in Italia con Bird

Valeria Panigada 26 giugno 2020 - 11:40

Enel X ha consolidato la partnership con Bird accelerando la diffusione della micromobilità in Italia. Grazie alla collaborazione tra le due aziende i clienti di Enel X potranno noleggiare i monopattini Bird direttamente dall’app JuicePass. E' stata infatti inserita all’interno dell’app JuicePass di Enel X una sezione dedicata al servizio di noleggio degli oltre 5mila monopattini elettrici Bird presenti in diverse città italiane: Torino, Roma, Milano, Verona, Rimini e Pesaro.“La partnership con Bird ci permette di offrire agli utenti di JuicePass un’esperienza unica di spostamento in ambito urbano e una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali grazie alla quale è possibile anche alleggerire i flussi di traffico delle nostre città” ha dichiarato Alberto Piglia, responsabile e-Mobility di Enel X “Contribuendo alla diffusione della micromobilità aggiungiamo un ulteriore tassello alla strategia di Enel X che punta alla continua diffusione della mobilità sostenibile a livello globale”.