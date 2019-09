Enel, Starace: 'Tim-Open Fiber non è super priorità. Governo M5S-PD bene su rinnovabili'

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Per il numero uno di Enel, l'amministratore delegato Francesco Starace, l'operazione Tim-Open Fiber volta alla creazione di una rete unica non è una priorità impellente:"Penso non sia proprio super urgente, il lavoro continua, stiamo cablando, per il resto vediamo. Confesso che in questo momento non è una super priorità dal nostro punto di vista".Starace ha così puntualizzato, a margine del Forum a Villa d'Este che, partito oggi, si concluderà domenica 8 settembre:"Non siamo freddi, anzi lavoriamo super caldi, poi l'unificazione o combinazione delle varie reti non siamo noi che la promuoviamo, tocca ad altri, vediamo cosa faranno, non siamo negativi".Riguardo all'interesse del governo M5S-PD di puntare sulle energie rinnovabili, l'AD si è così espresso:"Bene che c'è un governo. Per quello che ci riguarda, quello che è stato dichiarato nelle ultime 24 ore dal nuovo Governo, ci trova assolutamente d'accordo. C'è una rinnovata enfasi sulla sostenibilità, sulla transizione energetica, sulle rinnovabili e sulla digitalizzazione, cose che erano già nell'agenda del precedente governo ma qui mi sembra più a fuoco e più in sintonia con quello che a livello europeo si sta cercando di fare, quindi bene".