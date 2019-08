Crociere: il Mediterraneo è la meta più scelta, in calo i Caraibi. La spesa scende

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Il Mediterraneo vince nelle crociere di Ferragosto. Secondo l'Osservatorio Ticketcrociere, quest'anno il 75% dei crocieristi italiani ha scelto quest'area per le proprie vacanze, in crescita di 7 punti percentuali rispetto al 2018. Una quota di mercato sottratta alla coppia Cuba-Caraibi, passata da un complessivo 14% lo scorso anno all’attuale 7%.Per quanto riguarda il Ferragosto nel Mediterraneo, il 47% sceglie l’area occidentale visitando Ibiza e Palma di Maiorca, Marsiglia e Cannes in Francia, Ajaccio, Barcellona, Malta Genova, Napoli, Roma o Palermo. Il 28% predilige invece il Mediterraneo orientale. Venezia in primis, ma anche isole greche come Mykonos, Corfù o Santorini, la croata Dubrovnik e la nuova tappa della movida estiva Saranda, in Albania. Più o meno costante, la richiesta di Nord Europa, al 13% per il Ferragosto (contro il 12% del 2018).I passeggeri delle navi nella settimana centrale di agosto per il 52% sono famiglie. C’è un 41% di coppie e sono solo l’1,5% i single che scelgono la vacanza a bordo di una nave da crociera.Altro aspetto interessante del Ferragosto 2019 rispetto a quello scorso riguarda il budget impegnato. "Se è aumentata la capacità di spesa degli italiani che scelgono il lusso, lo stesso non si può dire del budget medio a cabina per una crociera nella settimana di Ferragosto, che quest’anno è di 3.577 euro contro i 3.793 del 2018 – sottolinea Nicola Lorusso, amministratore di Ticketcrociere – Un calo del 5,7% che si traduce in oltre 200 euro in meno a cabina".