Creval alza il velo sui conti e vola a Piazza Affari a +10%

Alessandra Caparello 6 febbraio 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Piede sull’acceleratore per il titolo Creval che al momento a Piazza Affari segna +10,09% a 0,073 euro. A trainare le azioni del Credito Valtellinese i risultati relativi al 2019.Nel dettaglio l’anno si è chiuso con un utile netto pari a 56,2 milioni di euro, in aumento del 77% rispetto ai 31,7 milioni di euro dell’esercizio 2018. Il risultato netto operativo è in crescita del 20% grazie al calo degli oneri operativi che segnano -16% su base annua con spese del personale che calano del 19% e altre spese amministrate che segnano -10%.