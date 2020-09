Covid: test obbligatori per chi arriva da Parigi. Codacons: stesse misure per Germania e Uk

Valeria Panigada 21 settembre 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Obbligo di test per il coronavirus ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del Covid-19. E' ciò che impone l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dell'aumento dei contagi in diversi paesi europei. Secondo il Codacons la misura è insufficiente. “Si tratta di un palliativo del tutto inadeguato a fronteggiare l’escalation di contagi che si registra all’estero – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Se si vuole garantire la salute e la sicurezza dei cittadini italiani e limitare i contagi nel nostro paese, è necessario imporre il tampone obbligatorio per tutti coloro che entrano dalla Francia, e non solo per chi proviene da Parigi o da alcune aree del paese. A fronte degli allarmanti numeri sulle infezioni registrate in altri paesi europei, riteniamo inoltre indispensabile valutare misure analoghe per i rientri da Gran Bretagna e Germania” – conclude Rienzi.