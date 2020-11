Consumi sempre più giù: a ottobre il calo peggiora a -25%, maglia nera è il travel

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

I consumi continuano a diminuire in Italia, segnando a ottobre una flessione peggiore dei mesi precedenti, complici le restrizioni adottate nel mese dei ristoranti, bar e negozi non alimentari oltre che dei centri commerciali nei week-end. Secondo l’Osservatorio permanente Confimprese-EY, i consumi sono scesi a ottobre del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2019, contro un -13,5% di settembre.Ancora in sofferenza la ristorazione a -27,2%, male anche l’abbigliamento con -26,5%, mentre il non food contiene i danni con un -12,2%. Il settore Travel indossa la maglia nera con un -64,6% nel mese. Continua, dunque, la desertificazione di aeroporti e stazioni per effetto della mancanza del turismo straniero e dell’indotto nel commercio, nei bar e ristoranti, che si riflettono di conseguenza sull’intera filiera.Nei trend per regioni la Campania è la più negativa con -31,5%, mentre Firenze si riprende lo scettro di peggiore città con -42,8%. Le rilevazioni della flash survey del Centro studi Confimprese sui primi 15 giorni di novembre anticipano un -46,7% nella ristorazione e un -48% nell’abbigliamento.