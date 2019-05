Confindustria: Boccia presenta le 10 azioni per 'rilanciare crescita e abbassare spread'

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Dieci azioni concrete da mettere in campo con l'obiettivo di "rilanciare la crescita e abbassare lo spread". A presentare il decalogo, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews, è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione dell'assemblea annuale.La premessa è che "occorrono impegno e sacrifici nel presente per assicurare il benessere di domani". Ecco, quindi, quello che Boccia definisce un "programma di medio termine con il quale gestire un aggiustamento parziale dei conti e venir premiati dai mercati: abbasseremo lo spread e rilanceremo la crescita".Prima passo da compiere è puntare "con decisione" alla riduzione del costo del lavoro, focalizzando le risorse sull'occupazione a tempo indeterminato.Secondo punto è realizzare "un piano shock" per grandi infrastrutture e piccole opere destinate a mettere in sicurezza ponti, scuole e ammodernare strade. A patto però che le modalità di erogazione siano "snelle" e i tempi "rapidi",Terzo punto: aprire la Pubblica Amministrazione, "iniziando a valorizzare i nostri talenti", con un piano straordinario di dieci mila assunzioni di giovani qualificati.Quarta iniziativa da intraprendere è tagliare i tempi della Giustizia.Quinto passaggio è lavorare con la Cassa Depositi e Prestiti per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di pagare i debiti verso le impreseSesta azione è avviare una spending review di legislatura con meccanismi premiali per i funzionari che generano efficienza. Una spending review "non destinata solo a operare tagli e a reperire risorse, ma a migliorare la qualità della spesa".Settimo punto: una maggiore compartecipazione alla spesa pubblica "per le classi più abbienti", cominciando da sanità, scuola e trasporto pubblico locale, per finanziare una generale riduzione del carico fiscale.Ottava indicazione è quella di rendere strutturale il credito imposta per gli investimenti al Sud. "Andiamo in Europa, uniti come governo nazionale e Regioni, a proporre meccanismi virtuosi di spesa", è l'idea di Boccia.Nono intervento è eliminare il dumping contrattuale con una legge sulla rappresentanza per "individuare con certezza quale sia il contratto collettivo da prendere a riferimento per la retribuzione giusta".Decima mossa: creare meccanismi "ancora più efficaci" di contrasto all'evasione fiscale, incentivando l'uso della moneta elettronica.