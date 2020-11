Cnh Industrial firma con Snam accordo per la decarbonizzazione dei veicoli commerciali e autobus

Valeria Panigada 3 novembre 2020 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Trasporto pesante verso le emissioni zero. FPT Industrial e Iveco, i due brand di Cnh Industrial che progettano e producono motori e veicoli industriali e speciali, hanno firmato con Snam un Memorandum d’Intesa per una cooperazione tecnologica e commerciale al fine di contribuire alladecarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso lo sviluppo della biomobilità (gas naturale e biometano) e dell’idrogeno.L’accordo prevede in primo luogo l’avvio di una collaborazione tra i tre partner per sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile per veicoli commerciali leggeri, pesanti e autobus. In questo senso, la collaborazione si focalizzerà anche sulla progettazione e sperimentazione di infrastrutture, tecnologie e soluzioni di rifornimento innovative.FPT Industrial, IVECO e Snam, inoltre, intendono collaborare su progetti di mobilità sostenibile nell’ambito degli autobus per il trasporto pubblico locale e dei veicoli destinati ai servizi di pubblica utilità: in questo contesto sono previste ulteriori iniziative congiunte con le istituzioni a livello regionale, nazionale ed europeo.