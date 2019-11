Cnh Industrial, accordo preliminare con l'americana Microvast su batterie elettriche

Valeria Panigada 19 novembre 2019 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

FPT Industrial, il brand motoristico globale di Cnh Industrial, ha sottoscritto un Memorandum d’Intesa con l'americana Microvast per una collaborazione industriale e commerciale che consenta a FPT Industrial di progettare e assemblare internamente pacchi batteria, nel proprio stabilimento di Torino, in Italia, per fornirli ai mezzi di Cnh Industrial e a clienti terzi.Inoltre, come parte di questa collaborazione, FPT Industrial progetterà e ingegnerizzerà una nuova “piattaforma elettrica” e industrializzerà dei powertrain elettrici completi, con l’obiettivo di garantire le più efficienti performance per applicazioni stradali e non stradali. La conclusione dei negoziati per un accordo definitivo è attesa per il primo trimestre del 2020.