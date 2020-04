Citigroup: utili I trimestre in calo -46%, colosso accantona $5 miliardi per perdite da COVID

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Citigroup ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2020 con utili in calo del 46%, complici gli accantonamenti da circa $5 miliardi decisi per coprire eventuali perdite sui crediti erogati. Gli utili sono scesi a $2,52 miliardi, o $1,05 per azione, rispetto ai $4,71 miliardi, o $1,87 per azione, del primo trimestre del 2019. Gli analisti intervistati da Factset avevano previsto un attivo per azione di $1,07. Le stime erano state tagliate a fine febbraio della metà, tenendo conto degli effetti sulla redditività della banca del coronavirus e del lockdown.Il fatturato è salito del 12%, a $20,73 miliardi, rispetto ai $18,58 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, e meglio dei $19,03 miliardi attesi dal consensus. A sostenere il fatturato di Citigroup sono stati i buoni risultati della divisione di investment bank, che ha tratto vantaggio dalla volatilità dei mercati.