Carige: titolo +26% in Borsa dopo chiusura a 0,6318 euro in prima seduta da sospensione inizi 2019

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Titolo Carige in rialzo di oltre il 26,5% in Borsa a 0,80 euro, dopo aver chiuso la sessione di ieri, la prima dall'ultima seduta del 2018 precedente alla sospensione delle azioni da Piazza Affari, avvenuta il 2 gennaio del 2019. Ieri il titolo non è riuscito a far prezzo per quasi tutta la giornata di contrattazioni, per poi chiudere a 0,6318 euro, a fronte di una capitalizzazione per la banca ligure di 477 milione. Il valore di chiusura è inferiore del 57,8% rispetto all'ultima chiusura prima della sospensione del titolo.